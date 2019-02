’Bank verwaarloost klanten’

Twintig jaar geleden kreeg je nog wat rente op je betaalrekening, waren de diensten geheel 'gratis’ en waren er kantoren in de buurt waar je even langs kon (ook gratis) en als je wat vragen had en werd je nog als klant binnengehaald.

Nu betaal je voor je betaalrekening, zijn er weinig kantoren meer over en betaal je na een ’intake’ voor het ’advies’ dat ze je geven. Voor pinautomaten moet je ook steeds verder lopen en binnenkort ben je vrijwel verplicht om een smartphone te hebben om te kunnen betalen. (Wie vraagt uberhaupt om al die moderne betaalmiddelen?). Lang leve de vooruitgang.... Pffff!

Zonnemax