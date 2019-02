’NPO slechts slap aftreksel...’

Het is nauwelijks meer dan een slap aftreksel van wat de commerciëlen al bieden. Voor een groot deel overbodig dus. Radio 3 bijvoorbeeld, wat voegt dat nog toe aan Radio 538? Helemaal niets, zonde van het geld dus. Voetbalwedstrijden? Laat daar de commerciëlen maar voor betalen. Weggegooid geld...

Maar er zijn ook uitzonderingen: VPRO bijvoorbeeld, die voegen wel iets toe (Tegenlicht).

Dus:ik ben niet tegen een publieke omroep, maar het kan wel anders. En ik denk ook dat het geld veel beter besteed kan worden. Persoonlijk vind ik DWDD en Heel Holland Bakt niet interessant, maar dergelijke programma’s zijn kennelijk toch populair. Ik zou zeggen: snel naar de commerciëlen laten verhuizen.

Voor de NPO ze ik toch meer een taak om het educatieve deel in te vullen, informatieve programma’s die niet per se geld of leden opleveren, maar een tegenwicht bieden aan de stortvloed (in mijn ogen) enorme hoeveelheid pulp die de commerciëlen dagelijks over ons uitstorten.

Rob Kemme