’Oude, vertrouwde PTT terug!’

De postbezorging in Nederland gaat veranderen. PostNL gaat concurrent Sandd overnemen. De hevige concurrentiestrijd in de krimpende postmarkt gaat dan tot het verleden behoren. Misschien leidt dat wel tot een nieuw bedrijf, dat wellicht lijkt op de PTT van voorheen.

En zou er dan ook eens iets gedaan kunnen worden aan de postzegelprijs, die voor een doorsne brief in vijf jaar tijd welhaast verdubbelde naar €0,87? Oh ja, en ook aan de bevoordeling van bedrijven als de Postcodeloterij, die slechts een tarief hoeven te betalen van €0,10? En dat voor een bedrijf dat zowat wekelijks - onnodig - dikke enveloppen op de mat van honderdduizenden woningen doet ploffen! Wat een enorme papierverspilling, in een tijd dat iedereen het heeft over het milieu én per mail bereikbaar is.

Het samengaan van bedrijven zou in meer gevallen een zegen kunnen zijn. Wellicht zou er ook eens gekeken kunnen worden naar de verschillende spoorbedrijven. Géén drie naast elkaar bestaande bedrijven als NS, Arriva en Connexxion, maar slechts één. Dat zou de duidelijkheid voor veel spoorreizigers ten goede komen en misverstanden voorkomen.

Jan Muijs, Tilburg