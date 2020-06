’Klaar met het nieuwe normaal’

Het is niet normaal en het is niet ’menselijk’ om constant met een grote boog om elkaar heen te lopen. Het is juist normaal om elkaar af en toe eens spontaan aan te raken of zelfs een knuffel te geven. Het is niet normaal dat je je kleinkinderen niet mee mag nemen in de auto. Het is niet normaal dat je niet zomaar eens op een terras kunt gaan zitten als je daar langs komt. Het is niet normaal om je gezicht te bedekken als je de trein of bus in stapt. Het is niet normaal om constant angstig te zijn voor je kuchende medemens. Op deze wijze is leven niet meer dan overleven, nl. constant op je hoede zijn.

Maar ik wil graag leven in een normale wereld, met allemaal mensen die ik overal spontaan kan ontmoeten. De huidige situatie is niet normaal en dus zeker niet het nieuwe normaal.

Jan Hietbrink, Wageningen