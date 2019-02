’Ajax profiteert van de VAR’

Voor de VAR zijn intrede deed in het voetbal, hadden we al de situatie dat een scheidsrechter een overtreding gemaakt door Ajax met veel meer mededogen beoordeelde, dan een overtreding tégen Ajax.

Nog niet één keer werd Ajax door een VAR-moment bestraft. Ook niet een doorgebroken speler die onreglementair werd gestopt door De Ligt, hands of vasthouden in het penaltygebied, zoals is voorgekomen.

Bij tegenstanders van Ajax, en dan met name bij PSV, zien we daarentegen een stortvloed aan VAR-momenten die juist allemaal in het nadeel van de koploper uitvallen.

Joop Bekkema, Schalsum