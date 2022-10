’Zet techniek in op Schiphol’

Ik vraag me af hoeveel veiliger we zijn als ieder tubetje crème en ieder flesje parfum van meer dan 100 ml handmatig gecontroleerd wordt om daarna in een plastic zakje te worden gestopt of in de prullenbak te verdwijnen. Hoeveel potentiële daders zijn de laatste 20 jaar gestopt door dit achterhaalde proces? Met kunstmatige intelligentie zou een random controle veel efficiënter zijn en zeker niet onveiliger. Bij zo’n cameracontrole bijvoorbeeld zal een potentiële kaper of terrorist door nervositeit alsnog door de mand kunnen vallen.

A.M. de Lieme, Amsterdam