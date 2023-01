Premium Het beste van De Telegraaf

VVD mag zich nooit meer inlaten met ex-terroriste Soumaya Sahla

Door Nausicaa Marbe

Dat het morele kompas van de VVD gehavend is, was bekend. Het nieuws dat de veroordeelde terroriste Soumaya Sahla als VVD-lid activiteiten voor die partij wil hervatten, bevestigt dat. Maar de politieke beloning van Sahla illustreert meer dan nalatigheid bij die partij. Deze onbezonnenheid komt voort uit een klimaat waarin heropvoeding van burgers een politiek ideaal is.