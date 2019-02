’Timmermans is passé’

Europees commissaris Frans Timmermans zou de regelgeving van de EU beteugelen; is niet gelukt. Nu is Timmermans verantwoordelijk voor ’de naleving van de regels van de democratische rechtsstaat’. In dat kader had hij het dossier Polen onder zich; we weten allemaal hoe dat is gelopen...

Timmermans toont weinig daadkracht maar heeft wel de twijfelachtige eer een vriendje van Juncker te zijn. Het is niet zo gek dat de Oost-EU-landen hem in de gaten houden nu hij (van ons belastinggeld) door Europa trekt om stemmen te bemachtigen.

Dit ’oldboys-netwerk’ dat ver staat van de samenleving is immers duidelijk aan vervanging toe! Wat mij betreft het liefst door jongere, onafhankelijk denkende mensen!

Kees Rakers, Hoofddorp