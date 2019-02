Uitslag stelling: Twijfel over top Trump-Kim

Hoewel Noord-Korea vorig jaar het testprogramma voor langeafstandsraketten en nucleaire raketten heeft stopgezet, wordt door meerderen aangenomen dat de dictator Kim Jong-un z’n kernwapenarsenaal niet wil opgeven. Bijna driekwart gelooft dat denuclearisatie van Noord-Korea er niet in zit omdat Kim beseft dat zijn regime onaantastbaar is zolang hij over kernraketten beschikt.

De meerderheid veronderstelt wel dat na de eerste ontmoeting tussen Trump en Kim vorig jaar in Singapore de kou uit de lucht is tussen beide leiders. „Het zou kunnen dat er kleine stapjes gezet worden richting een vredesakkoord”, stelt een respondent die meent dat de VS de sancties tegen Noord-Korea moet verlichten. De helft meent dat Trump niet op voorhand de sancties tegen Noord-Korea moet verlichten. Zo stelt één van hen bedachtzaam: „Eerst een helder plan uitwerken dat controleerbaar is en zolang de sancties handhaven.” Of zoals een ander betoogt: „Verlichten als denuclearisatie zwart op wit staat en wordt gecontroleerd.” Mocht Kim onverwacht toch besluiten tot een (gefaseerde) ontmanteling van zijn nucleair arsenaal, dan kan de VS niet anders dan de sancties tegen Noord-Korea verlichten, vinden vele respondenten.

Sommigen nemen sowieso stelling tegen economische strafmaatregelen omdat voornamelijk de arme, hongerende Noord-Koreaanse bevolking daardoor hard wordt geraakt. „Je vangt vliegen met honing en niet met azijn. Met de sancties wordt voornamelijk de bevolking getroffen”, foetert een felle tegenstander van sancties. Pyongyang verwacht dit jaar een voedseltekort van 1,4 miljoen ton. De regering van het land heeft de voedselrantsoenen voor de bevolking bijna gehalveerd.

Of Kim door deze voedselnood en z’n hongerende bevolking meer bereid zou zijn om de eisen van de VS in te willigen in ruil voor voedselhulp, is onduidelijk. De respondenten zijn hierover sterk verdeeld: 40 procent denkt dat Kim nu klem zit en toegeeflijker zal zijn, maar 42 procent gelooft hier niet in. Een voorstander van de harde lijn meent dat met dictators geen zaken kunnen worden gedaan: „Een crimineel die de bevolking laat verhongeren om een uitgebreid militair apparaat te kunnen financieren is nooit te vertrouwen.”

Kim Jong-un is onvoorspelbaar en onbetrouwbaar, menen de meesten. „Kim is niet te peilen en niet te vertrouwen”, klinkt het. Deze persoonskenmerken van de dictator en zijn kernwapenarsenaal vormen een grote bedreiging voor de wereldvrede, vinden de meesten. Bovendien wordt Kim gesteund door het grote buurland China. Dat maakt zijn positie sterker. Toch denken de meesten dat Trump z’n mannetje staat en wel opgewassen is tegen Kim.

Of de top echte concrete resultaten oplevert, wordt, zoals eerder gezegd, sterk betwijfeld. Toch houden sommigen hoop: „Als met harde garanties en een goede controle door Amerika kan worden bereikt dat Noord-Korea zijn kernwapens opgeeft dan is dit wel de beste uitkomst voor de wereld.”