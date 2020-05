’Extra ouderschapsverlof nergens voor nodig’

Onze ouders hebben twaalf kinderen grootgebracht en mijn vader heeft nooit een dag verlof gehad. Vaak hoorden hij het wel als hij s’avonds thuis kwam dat er één geboren was. Onze moeder stond vaak de volgende dag weer achter de wasteil want er waren geen wasmachines.

Ze hebben ons allemaal normen en waarden mee gegeven. We hebben allemaal een goede baan gehad. En we hebben allemaal mee moeten helpen maar hebben een veilig en goed thuiskomen gehad en niemand is er slechter van geworden.

Anneke Gaarenstroom

Baarn