Brief 2: ’Cancelen Formule 1 zou terecht zijn’

Bij prins Bernhard en Robert van Overdijk, de algemeen directeuren van het fossiele evenement wat Formule 1 heet, gaat het nog vol in de broek lopen als Johan Vollenbroek het voor elkaar gaat krijgen bij de rechter in Haarlem dat het driedaagse evenement alsnog last minute wordt gecanceled.

Na het weekend spreekt de rechter zich uit over gemanipuleerde cijfers over de stikstofuitstoot. Er wordt, beweert Vollenbroek, aanzienlijk veel meer stikstof uitgestoten dan in de berekeningen in de rapporten staat, waarop de goedkeuring is gegeven voor dit evenement.

Met de harde cijfers van Johan Vollenbroek zou het niet meer dan terecht zijn dat de rechter alsnog het gehele evenement afblaast.

Marcel Brouwer, Culemborg

