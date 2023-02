Premium Het beste van De Telegraaf

OPINIE Toine Manders, Europarlementariër (CDA) ’’Duurzaam ondernemen’ niet in Den Haag regelen’

Kopieer naar clipboard

De commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in conclaaf over de initiatiefwet ’verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen’, vorige maand. Op de voorgrond, via een videoverbinding aanwezig, Boskalis-ceo Peter Berdowski, die overweegt Nederland te verlaten met zijn bedrijf. Ⓒ ANP/HH

Terwijl politiek Den Haag stoeit over het wetsvoorstel verantwoord en duurzaam internationaal ondernemen, werkt Brussel door aan een plan over hetzelfde onderwerp. Volkomen terecht, stelt Toine Manders. „Als overal dezelfde eisen gelden, is er voor bedrijven geen reden om uit Nederland of de EU te vertrekken.”