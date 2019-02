Brief 3 ’Syrië moet recht spreken’

Om van de kosten maar niet te spreken. Hopelijk hebben ze ook het verslag in de krant (Tel. 25/2) gelezen waarin wordt de vondst van een massagraf wordt vermeld. In dat graf werden 50 stoffelijke overschotten gevonden. Er is maar één oplossing: de rechters van Assad in Syrië moeten recht spreken over deze oorlogsmisdadigers.

D. Dijkshoorn, Krimpen aan de Lek

