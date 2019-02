Brief 2 ’IS-bruiden niet terug’

Ze wisten waar ze aan begonnen, toen ze het veilige Nederland verlieten en er zelf voor kozen om af te dalen in de Middeleeuwen, maar nu het kalifaat vernietigd is, willen ze met hangende pootjes terugkeren naar het land van melk en honing. Blijf daar, er valt veel te doen, help het land weer opbouwen en voor de kinderen is eerste jarengenoeg werk in de bouw.

M. Vink, Volendam

