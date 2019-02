’Dierenleed niet accepteren’

Het vermoeden bestaat dat het om ordinaire stropers gaat, immers ‘het vlees van de zwaan is goed geschikt voor vleesconsumptie’. Zwaardere straffen moeten er komen, wordt vaak gezegd. De meesten schromen niet om er zelfs nog een schepje bovenop te doen door de daders een ophanging, nekschot, verdrinking, onthoofding of levenslange opsluiting toe te wensen. Dat is een bloemlezing van de reacties waaruit blijkt dat dierenleed mensen tot in het hart kan raken en kan drijven tot verbijstering, razernij en verdriet.

Nu vermoorden wij met zijn allen iedere dag in Nederland duizenden dieren, ook voor de consumptie van vlees. Deze dieren hebben vergeleken met de negen gedode zwanen in Lexmond een veel beroerder leven gehad. Voor de duizenden varkens, koeien en kippen die we dagelijks doden, staat niemand op straat nekschoten uit te delen of mensen op te hangen. Deze industrie betalen we zelf. Deze dieren eten we iedere avond op. Gelukkig zijn we het allemaal over één ding eens, dierenleed dat kan echt niet.

Marieke van der Looij, Westerhoven