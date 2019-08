’Het moest wel fout gaan bij AEB’

Verder bleek het onderhoud dermate slecht dat - toen ik in 2009 daar begon - overal in de fabriek labels hingen aan kapotte onderdelen die maar niet werden gerepareerd.

Het management had verder in zijn wijsheid besloten de verbrandingsinstallaties op te waarderen door er in plaats van 25 ton afval zo’n 20 procent meer in te verstoken, waarbij werkelijk van alles in de ketels werd gegooid. Daardoor werd de installatie slechter en slechter.

Maar ja, de op te wekken elektriciteit was al verkocht, dus het proces moest doorgaan, waarbij men zelfs afval uit Engeland ging verbranden. De bedrijfsvoering was alleen maar gericht op geld verdienen en niet op het zo doelmatig mogelijk verbranden van afval.

Het personeel treft geen enkele blaam en heeft getracht er het beste van te maken, maar met zo'n bedrijfsvoering moest het wel fout lopen.

J. Eelman, Uithoorn