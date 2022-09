De vele managers, kijk eens wat die per maand op hun salarisstrookje hebben staan. Dan heb je nog coaches voor dit en coaches voor dat, een bodemloze geldverslindende put. De kosten zitten niet aan de handen aan bed want wij hebben een enorm tekort aan handen aan bed. Géén tekort aan managers, ad interims en coaches, nee daar struikel je over. Het is in een zooitje in ’zorgland’. Vaak geleid door mensen die niet weten waar ze het over hebben omdat zij geen ervaringsdeskundigen zijn, en als ze al ervaringsdeskundigen zijn vaak vergeten waar zij ooit voor stonden toen ze in de zorg begonnen. Dit is in het kort hoe het er aan toe gaat in de zorg , de grotere organisaties. Triest dat men niet het gemeenschappelijke doel voor ogen kan houden en dat is goede zorg verlenen met een groot empatisch vermogen zorgdragen voor hen die het zo nodig hebben. Samen de schouders eronder, samenwerken, respect hebben voor elkaar en elkaars talenten, leren van elkaar in plaats van elkaar te negeren.

Nicolette Mulder (oud zorgmedewerker)