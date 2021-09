Uitslag Stelling: ’Trekken aan dood paard’

De heisessie op landgoed de Zwaluwenberg in Hilversum leidde afgelopen weekend nog niet tot een doorbraak. De gesprekken tussen Remkes , Rutte (VVD), Kaag (D66) en Hoekstra (CDA) worden volgende week maandag voortgezet. Remkes denkt dat een vruchtbare samenwerking tussen de partijen nog steeds mogelijk is, maar meer dan 90 procent van de respondenten denkt daar anders over. Een reactie: „De betrokken partijen hebben zoveel noten op hun zang dat wordt vergeten waarvoor zij worden gekozen: besturen van Nederland. Laat het daar nu net aan ontbreken. Volgens mij is het na dit weekeinde duidelijk geworden dat er maar één optie is en dat is opnieuw naar de stembus.” Een kleine minderheid is minder somber: „De hoofdrolspelers zien dat verkiezingen zullen leiden tot nog lagere zetelaantallen voor D66 en CDA. Dit betekent dat nog meer partijen nodig zijn voor een regeringsmeerderheid. Dus zullen de hoofdrolspelers over hun schaduw springen”, denkt een van hen. Maar een ander lijkt dit uitstel van executie: „Ook al zou er een formatie komen dan nog is deze formatie geen lang leven beschoren.”

Dat de sfeer tijdens de gesprekken op de hei ’meer dan uitstekend’ was, zoals demissionair premier Rutte beweerde, kunnen de meeste respondenten maar moeilijk geloven. „Die eindeloze opmerkingen over een goede sfeer is puur voor de buhne”, denkt iemand. „Onderling vechten ze elkaar bijna letterlijk de tent uit. Kan ook niet anders. Als je goed met elkaar kunt opschieten en elkaar wat gunt, dan is een formatie in no time gedaan.”

Velen verwijten de onderhandelaars vooral met zichzelf bezig te zijn, met hun ego en hun image. „Het landsbelang staat niet voorop. En ze lijken ook geen idee te hebben hoe het met de ’gewone’ mensen in het land gaat.”

De overgrote meerderheid is het ermee eens dat het aftreden van de ministers Kaag en Bijleveld de gesprekken er niet makkelijker op hebben gemaakt. Een respondent denkt dat het aftreden een tactisch spelletje is van Kaag. „Ik neem mijn verantwoordelijkheid en jij, Rutte, niet. Ze hoopt hierdoor in het voordeel te komen (ze komt toch weer terug in een nieuw kabinet met D66).”

De meesten denken echter dat de onderhandelingspositie van Kaag na haar aftreden zwakker is geworden. „Kaag moet nu een toontje lager gaan zingen. Ze weet dat haar populariteit is gedaald. Nieuwe verkiezingen zouden funest zijn voor D66. M.a.w. ze gaat inbinden naar het CDA en CU”, denkt iemand.

Vanwege de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag duurt het nog een week voordat de partijen weer verder praten. De meerderheid vindt dat het geen zin heeft om de gesprekken voort te zetten. „Dit is trekken aan een dood paard. Nieuwe verkiezingen met compleet nieuwe lijsten is nog het enige”, vindt iemand, „of een extraparlementair kabinet met uitsluitend niet-politiek gebonden specialisten als ministers.”

De meesten vinden dat het allemaal al veel te lang heeft geduurd. „Er is heel snel een nieuw kabinet nodig, dat flinke stappen kan maken.”