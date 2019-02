’Taalles Nederlands verplichten’

Zij wonen hier lang genoeg om op zijn minst van hen te verlangen dat ze een redelijk woordje Nederlands kunnen spreken, maar op dit moment hoor je Spaans, Engels, Duits, Chinees op de universiteit. Kortom allerlei talen, maar vrijwel geen Nederlands.

Je hoeft niet te denken dat je een student in je moedertaal iets kan vragen want dan kijken ze je aan of ze water zien branden omdat ze je niet verstaan.

Fenna Koops, Groningen.