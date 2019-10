’Trumps woorden zetten kwaad bloed’

Zijn woorden en optreden zullen volledig onnodig kwaad bloed zetten onder de aanhangers van IS die vooral ondergronds opereren en waarvan de slapende cellen zomaar in actie kunnen komen. Het probleem met Trump is dat hij zichzelf fantastisch vindt, geen tegenspraak duldt en zijn eigen koers vaart. Karaktereigenschappen die niet passen bij een president van het vooralsnog machtigste land ter wereld.

Bas Overmars, Amsterdam