’Meer dan btw-verhoging’

In de supermarkten zijn de prijzen van veel producten verhoogd met 8 tot 12%. Dat is meer dan de 3% van de btw-verhoging. Ook koop ik aanbiedingen en ga van supermarkt naar supermarkt om te bezuinigen, maar ben ca. 40 euro per maand meer kwijt aan boodschappen. Wij zijn een modaal gezin met één kind en zijn er financieel op achteruit gegaan. We krijgen sinds januari 80 euro netto per maand meer, maar dat gaat op aan duurdere boodschappen, hogere belastingen en energie.

J. de Bruin