’Waterschap is achterhaald’

Dit middeleeuws orgaan bestaat inmiddels al 700 jaar, wat destijds belangrijk was en goed werk verrichte om onze voeten droog te houden, maar gezien de moderne tijd inmiddels allang achterhaald is. Het zorgt er momenteel alleen maar voor dat een honderdtal personen zijn baantje kan behouden en hier een flinke boterham mee verdient. Daarom kunnen we beter dit onnodig orgaan opheffen en onderbrengen in een al bestaand departement.

En wanneer we dan toch aan het saneren zijn, laten we dat dan ook doen met al die onafhankelijke pensioenfondsen met hun peperdure panden en personeel en directeurtjes die allemaal rondrijden in dure leaseauto’s.

Als we dit grondig aanpakken kunnen we de bespaarde middelen direct investeren in onze noodlijdend onderwijs of gezondheidszorg.

Mario Verhees, Asten