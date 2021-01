’Steunactie voor dierentuinen’

Dit is ook het gevolg van Covid-19. Dieren werden eerder gered uit dierentuinen in Irak en Syrië. Maar ik hoor de overheid niet over onze dierentuinen. Kan de regering nu eens ophouden geld te doneren aan het buitenland en eerst onze dierentuinen helpen! We hebben nu zelf een crisis. Wie wil een steunactie op zich nemen middels een radioprogramma, noodrekeningnummer op tv voor alle dierentuinen?

Marou Duijvelaar-Janssen, Middelburg