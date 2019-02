Brief 3: ’Waar blijft de Raad van Toezicht?’

Dit werkt door in de houding van leerkrachten – met name als in een schorsingsbesluit termen worden gebruikt die passen in een ontslagprocedure – en van overig personeel. Zo weigert een schoolconcièrge een einde te maken aan pesterijen en mag ook het slachtoffer de camerabeelden niet zien/gebruiken.

Waar blijft eigenlijk het toezicht door de Raad van Toezicht of zijn dit slechts papieren functies om een incompetent schoolbestuur te dekken?

L.J.J. Dorrestijn, Waalwijk

