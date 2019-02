Brief 2: ’De weg van de minste weerstand’

Vroeger stond de leiding van een school of bedrijf pal vóór de betroffen persoon, totdat het tegendeel bewezen was. Sluipt er een angstcultuur in onze samenleving om de weg van de minste weerstand te kiezen? De vraag stellen is hem beantwoorden!

A.M. Schut, Borculo

