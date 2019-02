’Wil school zich zo profileren?’

En dat om zo veel mogelijk nieuwe leerlingen binnen te halen.Vooral het feit dat ze na alle ophef met verzachtende verklaringen komen vind ik opvallend.

Het is in ons geval niet meer van toepassing, maar ik weet zeker op welke school ik ons kind in ieder geval NIET zal plaatsen.

Jan van den Oever, Zandvoort