We stuurden een mailtje naar NUVA Keukens met de vraag of zij dit konden repareren. We kregen een mail terug dat zij als service de deurkast op hun kosten zouden gaan vervangen. Onlangs is de monteur geweest en er hangt weer een nieuwe deurkast in de keuken. De keuken oogt weer als nieuw. Dit is service met een gouden randje.

Harrie van Vroenhoven

