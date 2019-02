In Groet stond een ijscokar. Mijn man gaf ons de grootste die er waren. We schoten allebei in een slappe lach.. Er kwam een groep bikers. Haar in een vlecht, leren jas zonder mouwen, spierballen. Onze ijsjes lekten op de kleding. Een van de bikers zag dat, hij haalde een doekje bij de ijscoman. En poetste de vlekken weg van moeders jasje. Moeder is ook overleden. Dit moment maakt me nog altijd blij. Bedankt onbekende biker. We zijn je nooit vergeten.

Wilma Beskers, Borculo