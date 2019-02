’Solidariteit heeft haar grenzen’

Naast mijn fulltime werk heb ik in de avonduren geleerd, tot en met hbo.

Intussen ben ik in 1975 getrouwd en was uitgesloten van opbouw van pensioenrecht. Ik kon geen pensioen opbouwen als getrouwde vrouw. Dat is pas veel later veranderd. Maar zeker niet gerepareerd. Daardoor zijn er heel veel vrouwen die weinig of geen pensioenvoorziening hebben.

Ben nu 64 jaar en werk al een halve eeuw fulltime. En mag straks als ik ruim 67 ben met pensioen. Als het dan geen 68 of 69 is geworden. Ik ben inmiddels weduwe en moet nog steeds werken om rond te komen. Als ik dan lees dat jongeren anders geen pensioen krijgen, maar wel de nodige jaren onderwijs, de halve wereld afreizen en backpacken, en niet fulltime werken omdat ze ook tijd willen hebben om leuke dingen te doen... Dan houdt bij mij de solidariteit echt op.

AOW moet zeker terug naar 66, en dan kom je nog een jaar te kort als je meer dan 45 jaar gewerkt hebt. En zware beroepen zijn niet uitsluitend de mensen die in de bouw werken, denk ook aan onderwijs, winkels waar je de hele dag moet staan en de zorg.

E. van Doorn, De Wijk