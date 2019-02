’Neem een voorbeeld aan Trump’

Er is al veel gezegd en geschreven over de Amerikaanse president Trump. Maar hij komt zijn afspraken wel na, wat hij belooft heeft in de verkiezingen wordt geregeld!

De VS heeft altijd al vreemde presidenten gehad van cowboys tot pindakoningen. En deze president is over het klimaat ook duidelijk, economie en werkgelegenheid gaan voorop! Dus dan maar langer de kolenindustrie openhouden voor de werkgelegenheid.

Ook als zakenman zijn z’n contacten uitstekend. Kijk maar naar de handelsovereenkomsten met China, en hierna is Noord-Korea aan de beurt. Hier kunnen de leiders in Europa een voorbeeld aan nemen. Hier in Nederland wordt er niet meer in het landsbelang gedacht.

Als onze groene regering nou ook eens denkt Holland first! Dan zijn wij ook wat positiever over de toekomst en neemt de koopkracht ook weer toe!

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela