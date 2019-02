’Wat voor nut hebben de waterschappen?’

De meest onbestemde figuren worden door politiek of gemeente vanwege hun huidige functie naar voren geschoven en dienen als opvulling voor het Waterschapsbestuur, van het inhoudelijke hebben zijn geen verstand. Ze hoeven alleen maar te knikken of nee te schudden. De beslissing wordt door de voorzitter genomen, meestal een Ir. of Ing.

Bij een miljoen woningen in Nederland is door de kunstmatige verlaging van het bodemwaterpeil de fundering waarop die huizen gebouwd zijn, droog komen te staan. Die funderingen rotten nu weg, de schade blijkt voor de eigenaar te zijn. Verhaal halen voor die schade is er niet bij.

Een ’deskundige’ van het Waterschap wist desgevraagd te vertellen dat het door de boeren kwam, omdat die vroeger met licht materiaal werkten en nu met hele grote zwarte landbouwmachines het land kwamen bewerken en dan zakken ze weg. De boeren zouden nu niet blij zijn dat mensen die tot wel €8000,- schade aan hun fundering hebben daarover klagen.

Dus bij wie moet je deze schade verhalen en wie is de schuldige voor het verlagen van het peil, het waterschap, de gemeente, de staat of de marktwerking?

Rob vd Broek, Amstelveen