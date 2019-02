’Gemengde gevoelens bij groter aandeel Air France KLM’

Economisch belang en behoud van werkgelegenheid zijn de drijfveren voor het besluit aandelen te kopen in Air France KLM. Toch houd ik er wel gemengde gevoelens aan over. De regering die een aandeel verwerft in een branche die, alleen al in Nederland, verantwoordelijk is voor een CO2-uitstoot die gelijk staat aan de gemiddelde CO2-uitstoot van 3 miljoen (!) huishoudens.

Daarnaast is deze tak, ook alleen al in Nederland, verantwoordelijk voor een uitstoot aan fijnstof en ultra fijnstof die gelijk is aan de uitstoot van 500 miljard vrachtwagens per jaar.

De aanschaf van de aandelen wordt op ca. 680 miljoen geschat en gaat ten laste van de staatsschuld die door u en ik dient te worden gefinancierd. Het terugdringen van de CO2-uitstoot met 50% gaat tientallen miljarden kosten en die dienen te worden opgehoest door de burger zelf. Dus de burger betaalt mee aan de enorme uitstoot van deze aanschaf en betaalt voor het terugdringen van de uitstoot van deze bedrijfstak. Snapt u mijn gemengde gevoelens ?

Corrie Geerders, Alkmaar