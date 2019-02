’Kerncentrales dé oplossing’

In Dubai wordt de bouw voltooid van vier kerncentrales met een totaal vermogen van 5600 MW per uur. Zij voorzien deze stad voor meer dan 25% aan elektriciteit. Dit levert een CO2-uitstoot besparing op van 21 miljoen ton per jaar! De planning is dat in de hele Arabische regio, van Egypte tot Oman, er in 2030 34 kerncentrales in bedrijf zijn. Deze landen weten dat het plaatsen van windmolens en zonnepanelen een nutteloze investering is. Als je in Nederland (Thorium) kerncentrales zou bouwen, haal je de klimaatdoelstellingen van 2031 met twee vingers in de neus en voor nog geen 10% procent van de kosten van het klimaatakkoord.

K. v/d Hoek, Maassluis