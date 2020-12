Executies VS: Trump toont zich een slecht verliezer

Roderick Veelo Ⓒ DE TELEGRAAF

Tot op zijn laatste dag in het Witte Huis zal Donald Trump zorgen voor verontwaardiging. De weerzin en walging van de afgelopen dagen betreffen de executie van vijf terdoodveroordeelden. Het is meer dan honderd jaar geleden dat een Amerikaanse president in zijn nadagen een dergelijk vonnis laat voltrekken. Trump stuurt aan op vijf. De critici verdenken hem van een pervers motief. Trump zou de executies gebruiken voor zijn imago van law & order en ermee willen voorsorteren op de presidentsverkiezingen van 2024.