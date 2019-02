’Het kan ook goed gaan bij CBR’

In april word ik 75 jaar en ik ontving al in december j.l. een overheidsbericht om mijn rijbewijs tijdig te verlengen. Conform alle commotie over de lange afhandelingstijd bij het CBR begon ik direct in januari met de procedure. Verbazing alom. Alles verliep snel met als gevolg dat ik 2 maanden eerder al een nieuw rijbewijs heb. Dank CBR.

Eric Kippersluis, Akersloot