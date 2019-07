’Middenklasse in de knel’

BRIEVENCOMPETITIE Zeer te prijzen dat De Telegraaf de zich steeds maar hogere lastenjuk voor Jan Modaal in de schijnwerpers zet, schrijft J. Rosmolen. De middenklasse komt inderdaad in de knel om de gepensioneerde maar niet te vergeten. De druppel voor deze ongewenste situatie was de verhoging van de btw van 6 naar 9 procent en extra energiebelasting.