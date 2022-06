’Te slappe aanpak hooligans’

Professor Louis van Gaal weet het wel weer, de voetbalrellen bij ADO Den Haag hebben te maken met de verruwing in de politiek. Natuurlijk gaan ze als een stel kleuters tegen elkaar tekeer in die politiek, in plaats van fatsoenlijk te regeren, maar Louis vergeet dat rellen in het voetbal zich al jaren afspelen, ook toen er nog netjes gedebatteerd werd door politici. Het probleem zit anders in elkaar, de straffen lijken gewoon nergens op. Het tuig krijgt een stadionverbod van maakt niet uit hoe lang, maar daar wordt smakelijk om gelachen en ze zitten de volgende zondag alweer in het stadion onder een valse naam. Justitie is te slap, dus houdt het geweld in en om de stadions nooit op.

Eddy Flens, Amsterdam