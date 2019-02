Uitslag Stelling: Geniet gewoon, zeur niet

Menigeen is het er wel over eens; in de eeuwen hebben genoeg klimaatschommelingen plaatsgevonden. En dus zien 82 procent van de deelnemers de buitengewone warmte in februari en de korte winters als een natuurlijk verschijnsel. Niets om je druk over te maken, het weer is nog nooit stabiel geweest, stellen zij. Een voorstemmer zegt nuchter: „Kortdurende winters zijn in mijn leven vaker voorgekomen, alleen werd daar nooit zo’n probleem van gemaakt. De invloed van de mens op het klimaat wordt erg overschat. IJstijden en daarop volgende warme periodes waren er vroeger ook al.” En: „Vorig jaar ijskoud, nu lekker weer. Dit is van alle tijden. Stop met die klimaatwaanzin.” Een andere respondent valt op: „Ik zie alleen maar voordelen met dit Zuid-Franse klimaatje. We stoken weinig, dus minder CO2-uitstoot. Daar kan niemand op tegen zijn toch?”

De mensen worden blij van dit prachtige weer en genieten met volle teugen, ook al is het dan vandaag (voorlopig) weer over. 92 Procent geeft aan gelukkig te zijn als de zon schijnt. „Geniet gewoon en zeur niet zo over het klimaat.” Een op de vier Nederlanders maakt zich niet druk over deze lentepiek. Zo zegt een deelnemer: „Ik smul hiervan. De natuur herstelt zich wel. Ik ben blij dat die in ieder geval zijn eigen gang gaat.” Want dat de Nederlander zelf een kwalijke vinger in de klimaatpap heeft, wil er bij de meerderheid (63%) niet echt in. „Wetenschappers moeten meer in de zon vertoeven en minder in deprimerende laboratoria, worden ze blij van”, stelt iemand.

„Het is arrogant te denken dat wij invloed hebben op het klimaat”, redeneert een ander. „Dom hoor, om te denken dat wij daar een hand in hebben. Als dit tien jaar zo doorgaat, dan pas moet je je zorgen maken”, vindt een deelnemer. Er klinkt ook een tegengeluid: „Natuurlijk heeft de mens hiermee te maken. Alles wat de mens doet, gaat ten koste van natuur en dier.”

Dat inderdaad niet iedereen blij is met het dit onverwacht mooie weer en er grote zorgen zijn, blijkt ook. „Dit klopt toch niet. De mens is een sloper, klimaatverandering komt door de uitstoot van broeikasgassen, wetenschappers bevestigen dit. Straks is het pootje baden in Maastricht aan zee door de stijgende zeespiegel!” Een ander zegt: „Ik maak me veel zorgen. Dit is niet normaal. Echte winters zijn er niet meer bij. Ik geniet juist van de seizoenen, de winter en zomer.” En: „De natuur staat op zijn kop. De planten, bloemen, dieren en ook de mens. Als het weer zo’n warme zomer wordt als vorig jaar, is dat slecht nieuws voor mijn gezondheid. Dit gaat echt helemaal fout met de klimaatverandering en de vervuiling. Het is niet meer te keren.” Een ander relativeert: „Dit kan een keer gebeuren, komt wel weer kou aan, één keer 18 graden maakt nog geen lente.” Toch zijn in veel huishoudens de barbecues alweer uit het vet gehaald: „Ik houd van de warmte en velen met mij. Waarom vliegen anders hele volksstammen in koude perioden naar warme oorden? Als ik ijs wil, ga ik wel naar Lapland toe.”