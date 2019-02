Brief 1 ’Lange neus naar de Fransen’

We zijn een klein landje met weinig invloed op EU-niveau, maar de klapper die Nederland heeft gemaakt geeft een duidelijk signaal af naar protectionistisch Frankrijk dat we niet eindeloos achter de grotere landen blijven aanzeulen. We moeten nog maar zien wat het effect is, maar de boodschap is duidelijk.

Frankrijk is boos, terwijl het zelf vooral zijn stempel overal op drukt, zie de invloed van de Franse lobby om de Nederlandse pulsvisserij de nek om te draaien. Het lijkt erop dat minister Hoekstra wordt ontboden om uitleg te gaan geven. Alsof wij ter verantwoording moeten worden geroepen. Het moet niet gekker worden. Waar zijn de fransen trouwens zo verontwaardigd over? Waar zijn ze bang voor? Dat ze hun invloed verliezen? Dat werd wel een keer tijd.

Het door voortdurende stakingen geteisterde en verarmde AirFrance wil het renderende KLM liefst leegvreten ter meerdere glorie van Frankrijk. De woede van Frankrijk zal ons verder een zorg zijn. Hoera voor Nederland. Leve de KLM!

A.W. De Haas, Niedorp

