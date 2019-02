Brief 2 ’Minister Hoekstra verdient pluim’

Hoekstra lijkt in niets op een poldermeeloper te lijken. Alleen jammer dat hij zich laat ontbieden in Parijs. Wie is Macron en wat is Frankrijk? Een president van een land dat zich nergens aan stoort, de binnenlandse problemen niet kan oplossen en zich bijna verslikt in de Europese Unie met al haar subsidies.

Hoekstra moet gewoon tegen Macron zeggen: ,Wil je me spreken? Kom naar Den Haag en ik zal kijken of ik een paar minuten voor je vrij kan maken’. Het heeft alleen maar voordelen om de grote Parijse monden te snoeren.

J.Prins, Sliedrecht

