’Drempel en stoplicht slecht voor milieu’

De laatste weken hoor of lees je telkens weer over pogingen de uitstoot van CO2 terug te dringen. De onderzoekskosten vergen al vele miljoenen. En dit alles gaat ten koste van de burger. Hebben we het nog niet eens over de aanpassingen/maatregelen.

Het kan natuurlijk ook anders. Waarom niet simpel weg beginnen met het nemen van maatregelen, die zelfs geld opleveren en wel een duidelijk effect hebben. De volgende gegevens zijn gebaseerd op mijn woonplaats Helmond. Als ik de situatie in Helmond bekijk, kan het aantal verkeerslichten ( hier noemen wij het stoplichten) met zo’n 25% verminderd worden. Daarnaast kan 50 tot 60% van deze verkeerslichten tijdens de spits buiten werking gesteld worden.

Je rijdt op de rondweg en nadert een kruising. Het licht rechtdoor staat op groen en rechts van de kruising staat een wagen te wachten. Op het moment dat je op de kruising bent, is het inmiddels rood licht. Stoppen dus. De wagen van rechts vervolgt zijn weg en 10 tot 20 seconden later krijg je zelf groen licht. Waarom?

Oh ja, zelfs Helmond heeft ’slimme verkeerslichten’. Als ik bij mij in de buurt met de fiets rechtsaf ga, springt het verkeerslicht voor fietsers rechtdoor op groen. Automobilisten die rechtsaf gaan, moeten wachten. Hoezo slim? Een extra ergernis, je bent een seconde te laat en moet een hele cyclus afwachten, voordat je groen licht krijgt. Een betere afstelling van de verkeerslichten is dan ook een must.

Nog zoiets, overal in Nederland zijn drempels aangelegd, om de snelheid te verminderen. Ook kennen wij wegversmallingen, bloembakken en bochten om de snelheid aan te passen. Al bij al betekent dit remmen en gas geven. Aanpassingen, die de schadelijke uitstoot van het verkeer alleen maar vergroten.

En kijk eens naar al die winkels, die in de winter stoken met de deur open. Doe je thuis toch ook niet!

Als we deze aanpassingen laten doorberekenen door een onderzoekscommissie, gegarandeerd dat de uitstoot van CO2 met meer dan gedacht wordt teruggebracht.

Huib van de Vrande, Helmond