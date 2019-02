’Lagelonenbanen slecht in te vullen’

Ook voor Nederlanders die dit soort werk wél willen doen, blijven de lonen laag. De werkelijkheid is dat er niet geïnnoveerd wordt en het huidige arbeidspatroon blijft. Enige motivatie ontbreekt.

Neem nu de Oostblok-chauffeurs die hier een belangrijk deel van het transport uitvoeren. Door hun komst is ook het salaris van de gemiddelde Nederlandse chauffeur de afgelopen 20 jaar qua bestedingskracht nauwelijks toegenomen.

Nu er een structureel tekort is aan chauffeurs blijkt pas hoe laag de beloning is. Je hebt niets over je werktijden te zeggen, veel nachten/weekeinden in de auto doorbrengen en slecht tot matig betaald krijgen... En dan klagen ze dat ze te weinig chauffeurs kunnen vinden... rara hoe kan dat?

In de zorg verdient een jonge kennis van mij 20 euro netto per uur; een ervaren vrachtwagenchauffeur mag blij zijn met 16 euro per uur, bruto.

N. v.d. Kwast, Almere