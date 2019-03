’Laat jeugd zwerfvuil opruimen’

Ik ben een man van 65 jaar en erger me groen en geel aan de vervuiling van ons land. In mijn directe omgeving loop ik regelmatig een ronde met een grijper en een grote vuilniszak om het vele plastic afval en al het andere vuil op te ruimen. Ik zie dat ons land aan het verloederen is.

Ik zou een aantal maatregelen willen voorstellen: op basis- en voortgezet onderwijs een terugkerende les ’milieu’ verplicht stellen; de leerlingen leren wat een stuk plastic en of weggegooid blikje op de lange termijn voor ons milieu betekent; de leerlingen regelmatig mee naar buiten nemen en rond scholen en winkelcentra de straten en pleinen laten opruimen.

Ook mensen die een uitkering genieten, indien lichamelijk en/of geestelijk in staat, zouden ook een bijdrage moeten leveren aan het tegengaan van de verloedering.

Het is zaak dat het openbare groen wordt ontdaan van alle plastic en afval voordat de grasmaaiers de komende maanden weer aan de slag gaan. Zo voorkom je dat bijvoorbeeld een plastic flesje wordt vermorzeld in tientallen stukjes.

Graag aandacht van onze politici uit Den Haag, bij de gemeenten en, met het oog op de verkiezingen, in de Provinciale Staten.

Jan Poppelaars