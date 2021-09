Pandemie leerde hoe essentieel netwerk is

Buitenland

Baby krijgt per ongeluk coronavaccin in plaats van hepatitis B-injectie

Een Turkse baby van slechts één maand oud kreeg in juli per ongeluk het Pfizer-vaccin geïnjecteerd. Dat schrijft The New York Times. De baby is in goede gezondheid en er zijn tot nu toe geen complicaties opgetreden. Toch maakt de familie zich zorgen over de langetermijngevolgen van de coronaprik.