’Laten we Carnaval niet uitkleden...’

Het feestelijke van carnaval is juist dat men in de huid van een ander kan kruipen en dat is niet bedoeld om iemand belachelijk te maken. Daarom moet er ook geen offers/compromissen gedaan worden, laat ieder in zijn waarde.

De beste integratie is dat de nieuwe Nederlanders dit feest accepteren. Misschien moet er op de scholen meer verteld worden waarom het carnaval gehouden wordt, voorafgaande aan de vastentijd die eindigt met het paasfeest, net als de ramadan bij de moslims, zij kennen het suikerfeest aan het einde ervan.

Jantiena H. den Boer, Assen