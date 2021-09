Verzekering nodig voor e-step

Steeds vaker word je in het verkeer geconfronteerd met een elektrische step of skateboard, meestal niet eens met geringe snelheid. Wat de gebruikers meestal niet weten is dat deze voertuigen op grond van artikel 1 van de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM) gezien worden als motorrijtuigen en daardoor onder de werking van die wet vallen. Met andere woorden, ze moeten verplicht verzekerd zijn volgens de WAM. Ik schat in dat veel eigenaren denken dat ze hiervoor terug kunnen vallen op een (gezins)aansprakelijkheidsverzekering (WA), maar de meeste (zo niet alle) verzekeraars sluiten schade veroorzaakt door een motorrijtuig uit bij de WA-verzekering. Dit is een goede reden om over het gebruik ervan na te denken.

Peter Vooges,

Kudelstaart