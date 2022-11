Premium Het beste van De Telegraaf

Column Eddy Terstall De weg naar vrijheid is voor veel landen in de wereld nog lang

Door Eddy Terstall Kopieer naar clipboard

Ik kijk onder protest naar het WK. Zoals vrijwel alle voetbalfans. Ik was puber tijdens het WK in 1978 in Argentinië en toen ging dat ook zo. En we keken rustig naar het WK in Rusland, de Olympische Spelen in Peking en naar voetbalclubs gesponsord door foute Russische en Arabische olieboeven. Dezelfde olieboeven van wie we dagelijks olie in onze auto’s gieten.