’Nederland heeft Fransen bij de staart’

Diep beledigd door de aankoop van Nederlandse aandelen KLM of we even op willen draven in Frankrijk om ons te verantwoorden voor deze brutale daad.

Het is altijd het zelfde in de EU kleine landen hebben het minste te vertellen maar betalen het meeste. Onze pulsvissers lieten ze ook barsten omdat het hun niet uitkomt. Heeft Nederland ze ook eens bij de staart. C’est la vie mes amis!

Harry Breevoort, Overberg