Uitslag Stelling: Stille kerst voor iedereen

Veel stellingdeelnemers zien meer eenzaamheid in hun omgeving door de coronamaatregelen. „Veel alleenstaanden zonder kinderen of verdere familie vereenzamen op dit moment.” Volgens de stemmers richt het bestrijden van corona wel erg veel schade aan: „De coronamaatregelen raken veel mensen, niet alleen ouderen maar ook veel jongeren zitten in een sociaal isolement. Ze kunnen met niemand praten en velen raken in een depressie.”

Nu alle kerstdiners in verzorgingstehuizen, buurthuizen en andere gelegenheden zijn afgelast zullen eenzame mensen kerst echt alleen moeten vieren. Hulporganisaties proberen met initiatieven voor online kerstdiners de schade enigszins te beperken. Toch denkt driekwart van de respondenten dat velen zullen afhaken: „Met kerst achter een computerschermpje zitten met een stel vreemden lijkt mij helemaal niets”, reageert een deelnemer voor wie zo’n kerstdiner vaste prik was. Daarbij hebben velen geen toegang tot een computer of weten niet hoe ze ermee om moeten gaan, wordt er gezegd. Er moeten andere initiatieven komen. Enkele ideeën: „Organisaties moeten met kerst langs de deuren om een praatje te maken, al is het maar 5 minuten.” En dit moet zich niet beperken tot de kerstdagen: „Het is de taak van de gemeente om contact te houden met alleenstaanden”. Een voorbeeld: „Zet werkloze jongeren in om de eenzame ouderen regelmatig te bezoeken, met gepaste afstand natuurlijk.”

Een alleenstaande reageert „Ik heb behoefte aan iemand thuis of een maatje om iets mee te ondernemen. Activiteiten voor sociaal geïsoleerde mensen, die dus allemaal in hetzelfde schuitje zitten lijken me niks.”

Enkele stemmers hebben al concrete plannen: „Ik heb volgens de coronaregels twee personen uitgenodigd die anders alleen waren. Het kost wat tijd en energie.” Generositeit ontbreekt in de huidige Nederlandse mentaliteit, vindt deze deelnemer. „Eenzaamheid heeft vooral met de doorgeschoten individualisering te maken. Dit kun je niet met acties beteugelen. Het zit veel dieper.” Anderen zijn optimistisch en denken dat juist sinds corona meer bewustwording is op dit vlak. “Als iedereen een steentje bijdraagt, kan dit wellicht een duurzaam vervolg krijgen.”

In ieder geval zitten veel Nederlander dit jaar in hetzelfde schuitje. „Gedeelde smart is halve smart. Het is dit jaar stil voor iedereen”, zegt iemand. En een minder uitbundig kerstfeest heeft zo zijn goede kanten: „Minder commercie en even stilstaan bij wat belangrijk is”. Daarbij staat de bestrijding van het virus volgens 65 procent nu eenmaal op nummer 1. „Mijn schoonmoeder is 88 en zeurt niet over kerst. Ze wil ons niet zien, want eerst moet het virus weg. Of je nou eenzaam bent of niet, we willen van corona af!” Een stemmer onderschrijft dit: „Maak het gezellig in huis, zet muziek aan en zorg voor lekker eten dan zijn de dagen zo weer voorbij.”

Bovendien vindt niet iedereen die alleen is dat zo erg: „Ik zit al 15 jaar in een soort lockdown, ben altijd alleen en ik vermaak me prima!”