Uitslag Stelling: Rotsvast vertrouwen in KLM

Nederland heeft in het geheim 14 procent van de aandelen verworven in Air France KLM om zo zeggenschap te krijgen in het bedrijf.

Stemmers vinden het in ruime mate goed dat Nederland een belang verwerft in een commercieel bedrijf. Twee derde vindt dat de staat ook wel andere bedrijven op deze manier van de ondergang had kunnen redden. Als voorbeeld noemt een flink aantal stemmers de failliete ziekenhuizen. Een respondent verwijt de regering te meten met twee maten. ,,Ziekenhuizen waren private bedrijven die niet gered mochten worden. Dan had KLM toch ook niet geholpen mogen worden?”

De aandelenaankoop van minister Hoekstra stuitte op boze reacties van de Fransen. Die voelden zich overvallen door het nieuws van de aankoop. Slechts een derde van de respondenten kan zich deze reactie wel voorstellen. Velen noemen het een koekje van eigen deeg voor ’die arrogante Fransen’. Iemand verwijt Parijs krokodillentranen te huilen. ,,Frankrijk en Duitsland doen dit soort dingen al jaren. Eindelijk wordt de Nederlandse regering wakker.”

Het bedrijf is met twee staten aan het roer onbestuurbaar geworden, zo vinden bronnen bij de regering in Parijs. Twee derde is het hier niet mee eens. Dat het bedrijf onbestuurbaar is, ligt niet aan de Nederlanders, zeggen ze. ,,Alleen het Franse deel is maar onbestuurbaar door stakingen en de vakbonden. Daarbij blokkeren Fransen ook nog eens innovatie.”

Voor de aankoop van de aandelen had Nederland geen zeggenschap in Air France KLM en had alleen aandelen KLM. De Nederlandse staat moest het toen doen met toezeggingen van de Fransen. Veruit de meeste respondenten denken dat Nederland hierin naïef is geweest. ,,Nederland had KLM bij de fusie niet moeten uitleveren aan de Fransen, maar had tijdelijk staatssteun moeten geven om sterker te worden.” Een ander vindt dat Den Haag nu uitstekend heeft gehandeld. ,,En nu maar hopen dat de regering kritisch blijft”.

De samenwerking tussen KLM en Air France is bedreigend voor Schiphol en KLM, zo denkt de meerderheid. Het gros vindt dat KLM en Schiphol koste wat het kost hun sterke positie moeten behouden. Iemand zegt: „Schiphol en KLM zijn te belangrijk voor Nederland om uit handen te geven aan buitenlandse bedrijven en een buitenlandse regering”. Driekwart denkt zelfs dat beide bedrijven uit elkaar zouden moeten gaan. Zij vonden het vanaf het begin al geen goed idee.

De minister benadrukte dat met de aankoop de burger niet wordt geraakt, omdat hiervoor geld is geleend op de kapitaalmarkt en dus de begroting niet raakt. De meeste respondenten geloven dit niet. „Natuurlijk is dit ons geld. Hoe dom kun je zijn om te denken dat de burger hierdoor niet wordt geraakt.”

De koers van het aandeel KLM daalde de dag na de aandelenaankoop hard. Maar anders dan de beleggers hebben veruit de meeste stemmers een rotsvast vertrouwen in KLM. Bijna allemaal denken ze dat het goed zal blijven gaan met onze nationale luchtvaartmaatschappij.